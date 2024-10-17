Sahte Zeytinyağı'nda ''Onay Ticaret Sabri Akın'' damgası! Ünlü e-ticaret sitelerinde de satıyor, 21 zeytinyağı markası da hileli çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı hileli gıdalar listesi, gıda güvenliği konusunda ciddi endişeleri beraberinde getirirken özellikle bir isim öne çıktı: Sabri Akın...
Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti çıkması, birçok markanın kırmızı et ürünlerinde tavuk eti, at ve eşek eti gibi karışımların kullanılması lahmacun harcında ise sakatat ve diğer düşük maliyetli malzemelerin kullanıldığı dikkat çekti.
SABRİ AKIN'IN ONAY TİCARETİNDEN ZEYTİNYAĞI HİLESİ
Bakanlığın yayınladığı listeye göre Bursa'da faaliyet gösteren Onay Ticaret'e ait 21 zeytinyağı markasının hileli olduğu belirlendi.
Üstelik bu ürünlerin, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarında da satışta olduğu ortaya çıktı.
ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI HİLESİ
Bakanlık tarafından hazırlanan raporda, birçok markanın zeytinyağı yerine düşük kaliteli tohum yağları kullanarak vatandaşı kandırdığı vurgulandı. Bu hilelerin başında ise Sabri Akın adına kayıtlı Onay Ticaret geldi.
SABRİ AKIN'IN HİLELİ ZEYTİNYAĞLARI
Onay Ticaret'e ait 21 farklı zeytinyağı markasında zeytinyağı yerine tohum yağı kullanıldığı belirtildi. Sabri Akın'a ait henüz listeye yansımayan 40 markanın olduğu öne sürülüyor.
Sabri Akın adına kayıtlı Onay Ticaret'in hileli zeytinyağı markaları:
"Yeşil Ayvalık
Zeytinören Yeni Mahsul
Körfez Altınova
Ayvalık Kooperatif
Bigalım
Ege Ayvalık
Egem Güzelyalı
Yeni Vakıf Gurme
Yeni Körfez
Lüx Ayvalık
Ayvalık
Ege Tarım Birlik
Ayvalık Yörem
Şirince Taş Baskı
Yeni Ayvalık
Ayvalık İncisi
Egeden
Yeşil Ayvalık
Meşa Diva
TVK Tarım
Egelim Naturel Olive Oil."
TAKVİM.COM.TR GIDA TERÖRİSTLERİNİ DEŞİFRE ETTİ
Öte yandan Takvim.com.tr Bakanlığın listesinde yer alan Köfteci Yusuf ve Sabri Akın gibi birçok ismi deşifre etti. Söz konusu isimler piyasaya sürdükleri markalarda hile yaparak, kimyasal madde kullanarak hem vatandaşın sağlığını hem de cebindeki parasını hedef aldı.