CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan canlı yayında yalan üstüne yalan

28.04.2020 21:16

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Fox TV'de katıldığı canlı yayında kendi kendini yalanladı. Karalar, 2 gün önce katıldığı Fox TV'de "Bedavaya ekmek dağıtmamıza izin vermediler, biz de 5 kuruşa ekmek dağıtıyoruz." demişti.