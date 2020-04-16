CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında dile getirdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, "Bin kişilik sahra hastanesi kuruldu" dediği fuar alanında sadece 2 adet seperatör ve bölmelerin olduğu anlaşıldı.





"AMELİYATHANEYİ DE SİZ YAPIN"

Önce "İktidarın yapamadığını biz yaptık, Adana'da biz 1000 kişilik sahra hastanesi kurduk" diye canlı yayında ballandıra ballandıra anlatan CHP lideri, daha sonra "yanlış anlaşıldım" diyerek çark etti.



Kılıçdaroğlu "Adı üstünde sahra hastanesi, Bir sahrada kurduğumuz geçici bir hastane, sürekli bir hastane değil. Eleştirenler bunu bir şehir hastanesi gibi düşünüyor ya da devlet hastanesi gibi düşünüyorlar ya da devlet hastanesi gibi düşünüyorlar. Öyle bir şey değil bu sahra hastanesi. Sahra hastanelerinin büyük bir kısmı çadırdır. 'Vay efendim işte burada bir hastane, ameliyathane yok, şu yok, bu yok vesaire'. E siz de gidin ameliyathaneyi yapın o zaman. Yani kalp nakli mi yapacaksınız? Hayır." ifadeleriyle adeta milletin aklıyla dalga geçti.









"HALKA YALAN SÖYLEDİLER"

Konu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de gündemindeydi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ""Olmayan hastane"yi varmış gibi gösterip, üstüne "Adana Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hastaneyi Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapamıyor" diye #Adanalılara ve herkese yalan söylediler. Halka yalan söyleyen CHP yöneticilerini, "olmayan hastane"yi açmak için #Adanamıza bekliyoruz." dedi.

"Olmayan hastane"yi varmış gibi gösterip, üstüne "Adana Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hastaneyi Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapamıyor" diye #Adanalılara ve herkese yalan söylediler. Halka yalan söyleyen CHP yöneticilerini, "olmayan hastane"yi açmak için #Adanamıza bekliyoruz. https://t.co/h7vkNIdR03 — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 16, 2020

Kılıçdaroğlu'nun sözde sahra hastanesi sosyal medyada alay konusu oldu. İşte Adana'daki sözde hastaneyi Ti'ye alan o capsler: