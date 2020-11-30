CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine gündeme oturdu: Bakın inançla söylüyorum, AK Parti'ye verdiğiniz her oy haramdır

Bir dizi toplantı ve açılış için Adana’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fetvavari açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu yine şaşırttı.

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da katıldığı programda tuhaf bir propaganda yaptı.

Esnafların sorunlarının daha iyi anlaşılması için Esnaf Bakanlığı kurulması gerektiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete aklınca Katar ile yapılan anlaşmalar üzerinden yüklendi.

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"İKTİDARA OY VERMEK HARAM"

Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun ihale yapılmadan Katar'a satıldığını iddia eden CHP lideri, neden ihale yapılmadığının cevabını vermeyen bir iktidara oy vermenin haram olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, "Borsa İstanbul'un Katarlılara satıyorsunuz. Gayet güzel. İhale yaptınız mı? Belki başka bir ülke gelip diyecekti ki ben şu kadar veriyorum. Niye ihale yapmadılar. Siz bu soruyu sormazsanız, bu sorunun cevabını almazsanız, bu sorunun cevabını vermeyen siyasi organa oy veremezsiniz. Verdiğiniz her oy.. Bakın inançla söylüyorum, her oy haram olur. Her oy haram olur..." şeklinde konuştu.