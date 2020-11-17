



İYİ Parti'ye dönüş mücadelesi başlatırken, yeni parti kuracağım demez. Ancak beni MHP'den sonra İYİ Parti'den de ihraç ettiler diye millete gidilmez. MHP'den ihraç edildi, af çıktı, bu kez olağanüstü kongre süreci için hareket başlattı. İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. Oradan da ihraç edildi. Yarın milletin karşısına çıkınca söyleyecek bir şeylerinin olması lazım. "Her şeyin bir zamanı var" derken, bundan sonrasını adım adım planladığını gösteriyor.

Milliyetçiliğin yükseldiği bir dönemde Ümit Özdağ, MHP ve İYİ Parti'nin alanına yeni bir milliyetçi parti kurarak girer mi? Bence girer.

HDP İLE ORTAK ANAYASA ÇALIŞMASI YAPTILAR MI?

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, Ümit Özdağ'ın ortaya attığı dört partinin ortak anayasa çalışması yaptığı yönündeki hamleyi savuşturmakta başarılı olamadı. Olamazlar. Çünkü ortada yazılı bir belge var. Hem de HDP otursa, böyle bir metin hazırlasa, bu kadar mükemmel bir metin olmaz. Yani CHP'nin ulusalcıları ve İYİ Parti'nin milliyetçilerinin asla kabul etmeyeceği bir metin.