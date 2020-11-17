TV'DE İTİRAF ETTİ

Kılıçdaroğlu, 21 Haziran 2018'te Tele1'e verdiği demeçte, "Biz daha önceden millet ittifakını oluşturan partilerle bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi ve o komisyonun başkanlığı da sayın İbrahim Kaboğlu yapıyordu" demişti.

BİRGÜN: DÖRT PARTİNİN SOMUT ÇALIŞMASI VAR

28 Haziran 2019'da da Birgün gazetesinde yayımlanan "Dört partinin 'ortak paydaları' hazır" başlıklı haberde, bu partilerin yeni Anayasa için çalışma yürüttüğü ifşa edildi.

