Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 09:00 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 09:02

İzmir'in Bornova ilçesinde bir tütün firmasının bahçesinde TIR ile çarpışarak altında sürüklenen forkliftin 38 yaşındaki sürücüsü Gül Keskin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir tütün fabrikasının bahçesinde meydana geldi. M.C.A. idaresindeki 35 BIB 943 plakalı TIR ile Gül Keskin yönetimindeki forklift henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR'ın altında sürüklenen forklift sürücüsü Keskin ağır yaralandı.

Hastanede Yaşam Mücadelesini Kaybetti

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Keskin, ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Gül Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Keskin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü Serbest Bırakıldı, Dehşet Anları Kamerada

Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü M.C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dehşet anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki aracın çarpıştığı ve TIR'ın forklifti sürüklediği anlar yer alırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.