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Ardahan’da zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı

Ardahan’da zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı

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Ardahan Yalnızçam Kayak Tesisleri Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana gelen katliam gibi kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Ardahan'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yalnızçam Kayak Tesisleri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşakta, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken feci kazada 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Ekipler zamanla yarıştı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla araçlarda sıkışan yaralılar bulundukları araçlardan çıkarıldı. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı

Kaza nedeniyle kavşakta ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından hurdaya dönen araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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