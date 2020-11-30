Haberler Video Haber Videoları Koronavirüs hastalarına verilen Favipiravir ve Hidroksiklorokin ilaçları düzenli içilirse başarılı oluyor

Koronavirüs hastalarına verilen Favipiravir ve Hidroksiklorokin ilaçları düzenli içilirse başarılı oluyor

Koronavirüs hastalarına verilen Favipiravir ve Hidroksiklorokin ilaçları düzenli içilirse başarılı oluyor
30.11.2020 12:46
Ana Sayfa 00:44
Cezası tam 9000 TL aman dikkat...
Ana Sayfa 00:45
Formula 1 Bahreyn GP'de...
Ana Sayfa 00:34
Sokağa çıkma kısıtlaması sona...
Ana Sayfa 05:38
Yavuz hırsız bu sefer komşuyu...
Ana Sayfa 01:15
HDP'lilerden evlat nöbeti...
Ana Sayfa 00:48
Tartıştığı kız arkadaşını...
Ana Sayfa 02:08
Uğur Yılmaz Deniz diskalifye...
Ana Sayfa 04:19
Beşiktaş Asbaşkanı Emre...
Ana Sayfa 00:15
Tecavüz sonrası CHP'de panik...
Ana Sayfa 00:32
Toroğlu'ndan flaş yorum! "Sosa...
Ana Sayfa 17:44
"CHP'li vekil ABD ve...
Ana Sayfa 04:21
Sokak kısıtlaması sona erdi!

Son dakika haberi... COVID-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaçların etkinliğinin sağlanması ve yanlış kullanımın önüne geçilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile ilaç kullanım broşürleri gönderildi. Broşürlerde ilaçların kullanım zamanı ile dozlarına açıklık getiriliyor ve kullanımın uygun olmadığı hallere dikkat çekiliyor.


Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberinde yer alan ilaçların kullanımında en çok karşılaşılan sorun olan "ilaç dozunun karıştırılması" konusuna broşürlerde açıklık getirildi.

Rehbere göre hem "Ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan olası/kesin Covid-19 olgularında" hem de "Yatış endikasyonu olan Covid-19 olgularında" Hidroksiklorokin ve/veya Favipiravir kullanımı öneriliyor.



İki ilacın da mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde kullanılması gerekiyor. Erken başlanan ve doğru dozlarda alınan ilaç tedavisinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü biliniyor.



Broşürlerde ilaçların kullanım zamanı ile dozlarına açıklık getiriliyor ve kullanımın uygun olmadığı hallere dikkat çekiliyor.

Buna göre Favipiravir'in ilk gün sabah ve akşam 8'er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3'er tane içilmesi gerekiyor. Gebelerde ve emziren annelerde Favipiravir kullanılmıyor.



Hidroksiklorokin'in ise sabah ve akşam 1'er tane olmak üzere 5. günün sonunda toplam 10 tablet alınması öneriliyor. Bu ilaç ise kalp rahatsızlığı ya da ritim bozukluğu olanlarda kullanılmıyor.



Vatandaşlar aldıkları dozu, bu broşürler üzerinden işaretleyerek takip edebiliyor. Broşürde herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler artarsa kişinin hekime başvurması gerektiği de vurgulanıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Haber Videoları