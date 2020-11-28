Kreş ve park temel atma töreninde Kılıçdaroğlu'ndan iddialı sözler...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi'nin 530 kişilik Atatürk Öğrenci Evleri, Yüzüncüyıl Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı, Huzurevleri Gülen Yüzler Semt Kreşi, Kadın Kooperatifi, 4 yeni parkın açılışıyla Adana Lezzetleri Çarşısı, Müslüm Baba Parkı, Mola Evi, Mahfesığmaz Semt Kreşi, Adana Koop Kapalı Semt Pazarı ve Yüzüncüyıl Emekli Dinlenme Evi'nin temelinin atılma törenine katıldı.
KILIÇDAROĞLU'DAN VAATLER...
Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı ile Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışı getirmek istediklerini belirterek, "Eğer çocuklarınız için yeşiller oluşturulmuşsa, engelli çocuklar için özel alanlar yapılmışsa bu belediye başkanının size sağladığı bir olanaktır. Bizim gönlümüzde geçen bunun bütün Türkiye'de sağlanmasıdır. Buradan sadece Adanalılara değil, bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Bizim belediye başkanlarının hizmetlerini istiyorsanız önümüzde seçim var, sandığa gideceksiniz. Siyaset halka hizmet etmek demektir. Siyaset bana ne verir demek değil, halka ne veririm demektir. Siyaset halka hizmet alanıdır" diye konuştu.
CHP'Lİ BELEDİYELERİN ÇOK BAŞARILI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Türkiye genelinde pek çok sorun olduğunu ve aşılamadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Aynı kaygıyı hepimiz yaşıyoruz. Bakkalda, sanayici de, üniversitedeki hoca da, işsiz adam da yaşıyor. Önümüzdeki seçimler sadece bir siyasi parti seçimi değil, demokrasiden yana olup, demokrasiye karşı olanlarının seçimidir. Sandığa gidip buna uygun oy kullanacağız. Demokrasi benim için sadece bir kavram değil yaşam biçimidir. Beni sevdiği için insanlar bana oy vermesin. Ben yanlış yaptığım zaman beni özgürce her alanda eleştirebilirsiniz. Eleştiri hakkı için oy istiyorum. Belediyelerimiz bunun örneğidir. Bütün belediyelerimize sitem yapmayı engelledim. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur" dedi.
"11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ TARİH YAZIYOR"
Türkiye'nin savrulduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Hepsini biliyoruz ama umutsuz değiliz. Gün birlikte yürüme, demokrasiyi isteme günüdür. Gün bu gündür. Biz bu anlayışla yola çıkacağız. Belediye başkanlarımız yerel yönetimlerde bunun öncüleri. Bütün engellemelere rağmen belediye başkanlarımız tarih yazıyorlar. 11 büyükşehir belediye başkanımız tarih yazıyor" ifadelerini kullandı.
"BÖCEK DÖNECEK"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhsin Böcek'in durumu hakkında da bilgi veren Kılıçdaroğlu, "Uzun süredir Kovid-19 nedeniyle hastanede yatıyordu. Az önce görüştüm kendisine teşekkür ettim ve kısa zaman sonra görevine geri başlayacak. Çalışacak" dedi.
"BELEDİYELERDEKİ BAŞARIMIZI İKTİDAR OLUNCA DA GÖSTERECEĞİZ"
Demokrasinin sadece bir kavram değil, yaşam biçimi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Beni sevdiği için insanlar oy vermesin, bana kızdığı için de oy vermesin ama bana şu gerekçeyle oy vermek zorunda her vatandaş; ben yanlış yaptığım zaman beni özgürce çıkıp her alanda eleştirebilirsiniz. Size eleştiri hakkını getirdiğim için ben sizden oy istiyorum. Belediyelerimiz bunun göstergesidir. Bütün engellemelere rağmen belediye başkanı arkadaşlara şunu söyledim; hiç şikayet etmeyeceksiniz, ne olursa olsun bütün engelleri aşıp halka hizmeti götüreceksiniz. Böylece halk, vatandaşlarımız, milletimiz şunu görecek; CHP önüne getirilen bütün engelleri aşıp halka hizmet etme konusunda kararlılıkla görevini yapıyor. Aynı görevi iktidarda da yapacağız. Aynı azim ve kararlılığı iktidarda da göstereceğiz. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur." dedi.
YEREL YÖNETİMLERDE TARİH YAZIYORLARMIŞ...
Kılıçdaroğlu, bütün engellemelere rağmen belediye başkanlarının "tarih yazdığını" belirterek şunları kaydetti:
"Bizim bütün belediye başkanlarımız bulundukları yerde kendisini halka adamış kişilerdir. Bizim gecemiz gündüzümüz olmaz, siyaseti halk için, ahlak için yaparız. Biz siyaseti bize oy versin vermesin, herkesin mutlu olacağı bir Türkiye için yaparız. Biz insanları etnik kimlikleri, inançları, yaşam tarzları dolayısıyla ayırmayız, biz insanları kucaklarız ve bütün insanlara oy versin vermesin eşit hizmet götürmek için çalışırız."