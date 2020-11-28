Demokrasinin sadece bir kavram değil, yaşam biçimi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Beni sevdiği için insanlar oy vermesin, bana kızdığı için de oy vermesin ama bana şu gerekçeyle oy vermek zorunda her vatandaş; ben yanlış yaptığım zaman beni özgürce çıkıp her alanda eleştirebilirsiniz. Size eleştiri hakkını getirdiğim için ben sizden oy istiyorum. Belediyelerimiz bunun göstergesidir. Bütün engellemelere rağmen belediye başkanı arkadaşlara şunu söyledim; hiç şikayet etmeyeceksiniz, ne olursa olsun bütün engelleri aşıp halka hizmeti götüreceksiniz. Böylece halk, vatandaşlarımız, milletimiz şunu görecek; CHP önüne getirilen bütün engelleri aşıp halka hizmet etme konusunda kararlılıkla görevini yapıyor. Aynı görevi iktidarda da yapacağız. Aynı azim ve kararlılığı iktidarda da göstereceğiz. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur." dedi.

YEREL YÖNETİMLERDE TARİH YAZIYORLARMIŞ...