CHP’deki taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu’na AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten tepki!

CHP özellikle İstanbul teşkilatındaki taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla gündeme gelirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise durum karşısında adeta üç maymunu oynuyor. CHP’deki bu sessizliğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, “Ortada taciz, tecavüz, hırsızlıkla ilgili iddialar varsa birtakım grupların tartışmasına dönmüşse, ve suskunluk varsa bunun adı ahlaksızlığa göz yummaktır. Kadın onuru karşısında susanın ondan sonra siyasette söyleyecek herhangi bir cümlesinin olmaması gerekir. Çıkın deyin ki bunlar var ya da yok.” İfadelerini kullandı.

CHP özellikle İstanbul teşkilatındaki taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla gündeme gelirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise durum karşısında adeta üç maymunu oynuyor.

CHP'deki bu sessizliğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, "Ortada taciz, tecavüz, hırsızlıkla ilgili iddialar varsa birtakım grupların tartışmasına dönmüşse, ve suskunluk varsa bunun adı ahlaksızlığa göz yummaktır. Kadın onuru karşısında susanın ondan sonra siyasette söyleyecek herhangi bir cümlesinin olmaması gerekir. Çıkın deyin ki bunlar var ya da yok." İfadelerini kullandı.