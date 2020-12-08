AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AB'nin yaptırım tehdidne böyle cevap verdi: Türkiye olmadan Avrupa’nın güvenliği olmaz

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Parti genel merkezindeki basına kapalı ortak toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Yaptırım tehdidinde bulununan AB'ye tepki gösteren Çelik, "Yunanistan sürekli diplomasiyi çalıştırmaktan bahsediyor, ama AB zirvesi öncesi Türkiye'ye karşı son derece provokatif açıklamalar yapıyorlar. Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliği olmaz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti teşkilatlarına hazine yardımlarından normal dönemde aktardıkları yüzde 30'luk payı pandemi nedeniyle yüzde 40'a çıkardıklarını belirterek, "Ödenmemiş bir ilçe ve il binası kirasıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Hiçbir AK Parti'de çalışan hiçbir kardeşimizin maaşının ödenmemesi diye bir şey söz konusu değildir." dedi.

"FRANSA'NIN YUKARI KARABAĞ KARARI HUKUKİ AÇIDAN HÜKÜMSÜZDÜR"

Fransa'nın Yukarı Karabağ kararına değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür. Ama Fransa'daki devlet zihniyetini göstermesi bakımından manidardır. Fransa açısından Türkiye karşıtlığı doğru bir politika değil, Fransa'yı giderek marjinal siyasete sıkıştıran yaklaşım. Fransa'nın aldığı bu karar sembolik bile olsa tamamen hakkın yerine gelmesi, hukukun tahakkuk etmesi karşısında provokatif bir karardır. Uluslararası hukuka riayet etmeyle ilgili ihlallerde en anormal ve agresif davranışları Fransa'dan görüyoruz. Fransa'nın yüzleşmesi gerekiyor."

"AVRUPA DEMOKRASİSİ, TÜRKİYE'YE BORÇLUDUR"

Çelik, "Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur. Buna karşın Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak tamamen akıl tutulmasıdır." diye konuştu.

Ömer Çelik, "(Yunanistan'a) Bu coğrafyada beraber yaşayacağız. Uzak kimselerden medet umarak Türkiye'ye dayatmada bulunmanız hiçbir şekilde sonuç almaz." ifadelerini kullandı.

"AB SAĞDUYULU DAVRANMALI"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan sürekli diplomasiyi çalıştırmaktan bahsediyor, ama AB zirvesi öncesi Türkiye'ye karşı son derece provokatif açıklamalar yapıyorlar. Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliği olmaz.

Avrupa Birliği açısından ilk 5 mesele olarak hangi meseleleri sayarsanız, Türkiye olmadan Avrupa Birliği'nin bunu yönetmesi mümkün değil. AB sağduyulu davranmalı. Sağduyulu davranırken de Türkiye ile diplomatik mekanizmaları çalıştırmalı. Yapmaması gereken yaptırım dili kullanmak." dedi.

"BİR TEK YUNANLILAR TÜRKİYE'NİN MUHALEFET LİDERİNİN DOĞRU SÖYLEDİĞİNİ SÖYLÜYORLAR"

Çelik: Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Yunanlılar manşet atıyor, bir tek Yunanlılar Türkiye'nin muhalefet liderinin doğru söylediğini söylüyorlar. Başkaları tarafından takdir görmüyor, bir tek orası tarafından takdir görüyor."

"BU KURUMSAL SUSKUNLUKTAN BİR AN EVVEL VAZGEÇMENİZ GEREKİYOR"

CHP'deki taciz iddialarına değinen Çelik,"'Alice harikalar diyarında' lafına verilecek en iyi cevap, partinizin içinden geçmekte olduğu bu alaca karanlık karşısındaki suskunluğunuzdur. Bu bir kabusa dönmüş. Dolayısıyla bu kurumsal suskunluktan bir an evvel vazgeçmeniz gerekiyor." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN KAMUOYUNA AÇIKLANACAK"

AK Parti Sözcüsü Çelik, hukuk reformuna ilişkin, "Bu çalışmalar güçlü bir şekilde yapılacak, Cumhurbaşkanımıza sunulacak ve kendileri tarafından kamuoyuna açıklanacak." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları konusuna değinen Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız açısında karşısında kimin aday olacağının bir önemi yok." şeklinde konuştu.

"FABRİKA SATILMAMIŞTIR, SADECE İŞLETME HAKKI DEVREDİLMİŞTİR"

Çelik, Tank palet fabrikasını satıldığı iddiası ile ilgili, "Bu net bir yalandır. Fabrika satılmamıştır, sadece işletme hakkı devredilmiştir. İşletme hakkı bittikten sonra mülkiyet Bakanlığa geçecektir." diye konuştu.