CHP'de Türkiye'nin doğal gaz keşfini görmezden gelme talimatı! AK Parti'den tepki geldi

22.08.2020 12:48

Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek." dedi. Türkiye bu açıklama ile sevince boğulurken, CHP sessizliğe büründü. Sessizliğin nedeni daha sonra ortaya çıktı. Partililere konuyla ilgili görüş bildirmeme, açıklama yapmama talimatı gönderildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, tarihi keşfi görmezden geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz rezervini Karadeniz'de keşfetti. Başkan Erdoğan, müjdeyi "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik. Araştırmalar devamının da geleceğini gösteriyor. Bu keşif çok daha zengin enerjinin yalnızca bir parçası..." sözleri ile duyurdu.



Türkiye'ye sevince boğan haber bazı illerde davul zurna ile kutlandı, bazı illerde ise mutluluk gözyaşları karşılandı. CHP'nin milletin değerlerinden ne denli uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serildi.

ÖNCE İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTEDİLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi açıklamasına saatler kala CHP'nin kanalı Tele1'de Gökhan Çapoğlu isimli profesör bilimden ve gerçeklikten uzak ekonomi yorumları ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve istifası ile doların 5 TL'ye düşeceği gibi küstah sözler kullandı.



Yine CHP'nin diğer kanalı Halk TV'de ise Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke benzer bir yola başvurdu. Böke, doğal gaz çıkarılmasının Türkiye'ye hiçbir faydası olmayacağını savunarak halkın tepkisini çekti.

MÜJDE SONRASI SESSİZLİK

CHP, milleti sevince boğan, mutluluk gözyaşları döktüren doğal gaz müjdesini sessizlik ile karşıladı. Konuşanlar da itibarsızlaştırma yoluna başvurdu.





KILIÇDAROĞLU'NA SESSİZLİK TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrası sessiz kalmayı tercih etti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarihi keşfini görmezden geldi, yok saydı. Kılıçdaroğlu'na AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

Muş, şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Merkezinin kedisi şero için bile twit atan Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfine sessiz!

'SESSİZ KALIN' TALİMATI

CHP TBMM Grup Başkanlığı'ndan, milletvekillerine gönderilen mesajda, "konuyla ilgili açıklama yapmamaları ve görüş bildirmemeleri" istendi.