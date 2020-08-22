Son dakika: Düzce'de korkunç kaza kamerada: 5 yaşındaki çocuk öldü, sürücü korkup kaçtı

22.08.2020 12:43

Son dakika haberine göre, Düzce’nin Aydıpınar Caddesi üzerinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada, elektrikli bisiklette bulunan 2’si çocuk 3 kişi, metrelerce havaya savrularak yere düştü.

Düzce'de sürücüsünün olay yerinden kaçtığı çalıntı otomobilin, elektrikli bisiklete çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı.

O.B. idaresindeki 81 AAD 786 plakalı otomobil, Aydınpınar Caddesi Erdem Sokak mevkisinde önündeki aracı solladığı sırada karşı yönünden gelen Sedat Öztürk yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.



2 KİŞİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Daha sonra bir evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi, olay yerinden kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan baba Sedat Öztürk ve çocukları Emir Mustafa (5) ve Muhammet Öztürk (8) ağır yaralandı.

Vatandaşların suni teneffüsle hayatta tutmaya çalıştığı baba ve oğulları, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Emir Mustafa Öztürk, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hatalı sollama yapan otomobilin elektrikli bisiklete çarpması ve vatandaşların yardıma koşması görülüyor.

Polis olay yerinden kaçan sürücü ve yanındaki kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Sürücü O.B'nin, işlediği bir suç nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında ceza aldığı ve kullandığı aracın çalıntı olduğu öğrenildi.