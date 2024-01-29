CHP iç hesaplaşma ve entrikalarla boğuşuyor.



Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki aday belirleme krizi bir türlü aşılamadı. İmamoğlu son PM'de İstanbul'un ilçelerinde kendine yakın isimleri aday listesine koyarken; İzmir ve Ankara Çankaya adayları devam eden kriz nedeniyle yine belirlenemedi.





İSTİFA GELDİ: KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİĞİMİZ İÇİN TASFİYE EDİLİYORUZ

PM'den yeniden aday gösterilmeyeceği öğrenilen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise partisinden istifa etti. Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" ifadelerini kullandı.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'den istifa eden Battal İlgezdi, İmamoğlu ile Saraçhane'de yaptığı görüşmenin perde arkasını anlattı.



İMAMOĞLU MYK VE PM'DEN BAĞIMSIZ ÜSTÜNÜ ÇİZDİ: "SENİNLE YOL YÜRÜMEYECEĞİZ"

İmamoğlu'nun MYK ve PM'den bağımsız olarak kendisine "Seninle yol yürümeyeceğiz" dediğini aktaran İlgezdi, "26 Ocak Cuma günü sabah saat 09.00'da İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şahsımı makamına davet ederek benimle bir görüşme gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı. Yani Ataşehir ile ilgili bir karar alınmamıştı" ifadelerini kullandı.





İmamoğlu'na "Sen mevkidaşın olan belediye başkanısın" diyerek 'yerini bil' resti çeken Battal İlgezdi şu ifadeleri kullandı;



Yüzyıllık Ulu Çınar olan Partimizin hukuki işleyişi ve parti kültüründe üst kurullarında karar alınmadan böylesi bir kararı tarafıma tebliğ etmeye İBB Başkanı'nın görev ve yetkisi yoktur. Bu kararı alacak kurul, MYK ve PM'dir. Buradan soruyorum herkese, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?



Anketlerde açık ara önde olduğunu savunan Battal İlgezdi, "Son yapılan kurultayda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için aday gösterilmedim" dedi. İstifa nedenini ise "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa ettim" sözleriyle açıkladı.





İMAMOĞLU, 'SİZİNLE ÇALIŞMAYACAĞIZ' DEDİ

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı telefonla arayıp, 'Biz sizinle çalışmak istemiyoruz' dediğini kaydederek, "CHP'nin 100 yıllık tarihinde görülmemiş şeyler bunlar" dedi.



CHP'DE SİSTEM KİLİTLENDİ

Yaşanan bu gelişmeler CHP'de yerel seçimlere giderayak sistemin kilitlendiğini, 'eş başkan' gibi hareket eden Ekrem İmamoğlu'nun adayları kendi belirleyip istemediği isimleri tasfiye etmesi, kendisini Özgür Özel, PM ve MYK'den üstün gördüğünü bir kez daha tescilledi.