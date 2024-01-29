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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024, 15:18 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024, 15:32

Kiliseye saldırı! (Videolu) Katillerin kiliseye giriş anları... Tuncer Murat Cihan'a kapıyı açtırıp, infaz ettikleri an kamerada!

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin silahlı saldırı öncesi iki saldırganın kilisenin kapısından içeri girdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Video kaydına göre iki silahlı saldırgan, 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan'a kilisenin kapısını açtırdıktan sonra, infaz ediyor. İşte o anlar...

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahısların Kilise'nin ana kapısından girdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıdan saniyeler önce Tuncer Cihan'ın da Kilise'den içeriye girdiği ve kapıyı saldırganların açtığı görülüyor.

Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde dün yaşanan yaşanan silahlı saldırı öncesinde maskeli iki saldırganın saldırının hemen öncesinde Kilise'nin açık kapısından içeriye giren maskeli iki şahıs olaydan dakikalar öncesinde ana kapıdan girdikleri an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde maskeli iki kişi, ana kapıdan içeriye girerek kilisenin kapısının önünde bir süre beklediği ve sonrasında saldırganlar içeriye giren Tuncer Cihan'a kapıyı açtıktan sonra kendilerinin içeriye girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise saldırganlardan birinin kullandığı silahın tutukluk yaptığı görülüyor.

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