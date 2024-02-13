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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024, 10:37 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024, 10:46

CHP'de "Büyük İstanbul" krizi! Ekrem İmamoğlu'na Sarıyer protestosu

İstanbul'da ilçe adaylarını belirleyen Ekrem İmamoğlu bugün Haliç Kongre Merkezi'nde "Büyük İstanbul" buluşmasını gerçekleştirdi. Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel’in posterleri yer alırken kendisinin olmaması, mevcuttaki krizin somut yansıması olarak kayıtlara geçti. Öte yandan salonda Ekrem İmamoğlu protesto edildi. Sarıyer’de Şükrü Genç’in yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir grup CHP’li pankart açıp İmamoğlu’na sert tepki gösterdi. İmamoğlu ise sözlerinin kesilmesi üzerine sinirlendi.

CHPde Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğluna Sarıyer protestosu
CHP'de "Büyük İstanbul" krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu'na Sarıyer protestosu

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