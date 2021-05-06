CHP’de bir tecavüz skandalı daha! CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'a yönelik tecavüz iddiası

CHP'de ardı arkası kesilmeyen taciz ve tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Skandalın merkezinde bu kez CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut var. Karabulut'un 16 yaşındaki Berivan isimli bir kız çocuğunu hamile bıraktığı ve bu olayın kapatılması için ailesine para verildiği iddia edildi.

CHP'de ardı arkası kesilmeyen taciz ve tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi.

CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki Berivan isimli bir kız çocuğunu hamile bıraktığı ve bu olayın kapatılması için ailesine para verildiği iddia edildi.

Bir TV programına katılan Berivan isimli gencin kocası Erdal Berivan'ın evlenmeden daha önce hamile olduğunu aktardı.

Berivan'ın kız arkadaşı ise telefonla yayına bağlanarak, Berivan'ın kendisine bu olayı anlattığını ve Süleyman diye birinin hamile bıraktığını iddia etti.