RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları ''Vurguncu kamerada'' Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer Tiran'da görüntülendi!

''Vurguncu kamerada'' Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer Tiran'da görüntülendi!

''Vurguncu kamerada'' Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer Tiran'da görüntülendi!
06.05.2021 17:18
Ana Sayfa 00:59
Menajerimi Ara 37. bölüm...
Ana Sayfa 02:37
Telefonunda 'Ölümü hak ettim'...
Ana Sayfa 00:38
Banu Ilıcalı aşkını sosyal...
Ana Sayfa 00:45
Mayıs ayı burs ve kredi...
Ana Sayfa 00:12
SpaceX 60 Starlink uydusunu...
Ana Sayfa 01:04
''Çöl Arslanı operasyonu''...
Ana Sayfa 00:07
Adam koyabilse avrada çip...
Ana Sayfa 06:22
Zeytinburnu son dakika bina...
Ana Sayfa 01:15
Türkiye'de 2'nci olacak!...
Ana Sayfa 10:30
Müge Anlı'da bugün! Nezen...
Ana Sayfa 04:28
Borsa güne nasıl başladı? TCMB...
Ana Sayfa 01:04
Merkez Bankası'nın faiz kararı...

Son dakika haberi... Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Türkiye'den iki ekibin katılımıyla Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da yoğunlaştı. Türk Interpolü, Özer'in kaçma ihtimalinin bulunduğu ülkelerin Interpol polislerini uyararak bilgi paylaşımında bulundu. Özer'in bağlantılı olduğu kişileri tespit ederek iz süren ekipler, çalışmalarında soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden de yararlanıyor. Bu arada firari ismin Arnavutluk'taki ilk görüntüleri de ortaya çıktı.


Haber Videoları