''Vurguncu kamerada'' Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer Tiran'da görüntülendi!

Son dakika haberi... Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Türkiye'den iki ekibin katılımıyla Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da yoğunlaştı. Türk Interpolü, Özer'in kaçma ihtimalinin bulunduğu ülkelerin Interpol polislerini uyararak bilgi paylaşımında bulundu. Özer'in bağlantılı olduğu kişileri tespit ederek iz süren ekipler, çalışmalarında soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden de yararlanıyor. Bu arada firari ismin Arnavutluk'taki ilk görüntüleri de ortaya çıktı.