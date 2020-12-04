"Ben bunları okuduğumda buna karşı sessiz kalamam. Bunun particilikle bir ilgisi yok. Ben sonra arkadaşımızı aradım. İlk tweetimi saat 20:03'te attım. Dedim ki: 'Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe yönetim kurulu üyesi Umut Karagöz, alçakça bir cinsel saldırı olayına karışmıştır. Hem insanlık dışı bir suç işlemiş. Hem de partimizin değerlerine leke sürmüştür. Ben buna sessiz kalamam' dedim. Failin yaptığı, mağdurun da yaptığı ortadadır. Bu ne demek ifadeleri okudum demek. Ben tweeti attım ve tweetin gerçekten inanılmaz bir şekilde Twitter'da dolaştığını gördüm."

"Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın önemli bir kısmı bu tweeti paylaşmaya başladılar. Altına yorumlar gelmeye başladı. Saat 20:30'da İstanbul İl Sekreterliği'nden aradığını söyleyen bir yönetim kurulu üyesi konuştum. Kendisi aradı ve 'Vekilim tweetinizi okuduk. O arkadaş ile ilgili disiplin suçu soruşturması dosyası şu anda İstanbul İl Başkanlığı'nda Pazartesi günü de bunun dosyası görülecek' dedi."

"Adam cezaevinde. Olaydan 5 gün sonra tutuklanmış, genç kızımızın şikayeti üzerine savcılık, polis soruşturma yürütmüş. Testler yapılıyor, ifadeler alınıyor. Kamera görüntüleri çıkartılıyor. Perşembe günü fail cezaevinde, Cuma sabahı parti bunu öğreniyor. Pazar günü beni il başkanlığından arıyorlar, dosyası bizde diyorlar."

"Canan Kaftancıoğlu'nun Abdulkadir Selvi'ye verdiği röportajdan da öğreniyoruz ki benim söylediğim gibi olmuş. Bu kişi ancak Pazartesi günü partiden ihraç edilmiş. Oysa ne diyorlardı 'Biz aynı gün attık' diyorlardı. Ben de bunun olmadığını söyledim. Parti tüzüğüne göre disiplin kurulunun da toplanmasına gerek yoktur. Disiplin kurulu başkanı gelir bu ahlaksızın ifadelerini okur. En azından geçici olarak ihraç eder. Ve kamuoyuna da açıklama yapılır. Bir tane alçak, namussuz geldi içimize karıştı. Biz de tuttuk onu kulağından def ettik attık. Bundan sonrası yargının işidir denir. Şimdi bunu yapmıyorsanız.. Bunun üstünü örtüyorsun demektir. Bunu yapacaksın. O ahlaksızı duyduktan sonra kapının önüne koyacaksın. Ben bu tweeti yazdım Pazar günü."

"BEN YAVŞAKÇA BİR İLİŞKİYİ DEŞİFRE ETTİM…"

"Pazartesi günü gördüğüm kadarıyla 3 binin üzerinde altına yorum yapılmış. Benim 3 bin yorumu okuyabilme imkanım yok.. Fakat o yorumların altına Avcılar'dan bir hanımefendi ismiyle, kimliğiyle fotoğrafıyla bir tweet yazmış. Demiş ki 'Ben de İstanbul İl başkan yardımcıları tarafından tacize uğradım. Şöyle şöyle şöyle taciz edildim. Canan Hanım'a bunu bildirdim. İl başkan yardımcılarına bildirdim. Herhangi bir şey yapılmadı.' Şerefime namusuma söylüyorum ben o tweeti görmedim. Cumhuriyet Gazetesi de bunun üzerine Canan Kaftancıoğlu'nu arıyor. Diyor ki 'Bu konularla ilgili Barış Yarkadaş tweet attı. Sizi eleştirdi. Ne diyorsunuz?' Canan Hanım da 'Biz gerekli müdahaleyi yaptık' diyor. Sonrasında altında böyle bir yorum var. Bir kadın daha tacize uğradığını söylüyor. Canan Kaftancıoğlu şunu söylüyor: 'Barış Yarkadaş şov yapıyor. Onun söyledikleri ile ilgilenmiyoruz. Konunun benle bir ilgisi var mı? Yok. Konunun tarafı mıyım? Hayır. Orada bir hanımefendi ismiyle yazmış. Özlem hanım tacize uğradım yazmış. Ben bunu görmemişim. Gazetelerden görmüşüm. Canan Hanım getirip beni bu konunun içine koyunca benim de kendisine cevap verme hakkım doğdu. Çünkü ben yavşakça bir ilişkiyi deşifre ettim. Ortaya çıkardım. Üstüne gittim. Böyle bir yavşaklığa göz yumarsam insan içinde dolaşmamam lazım benim."

"CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN BUNLARI BİLMESİNE RAĞMEN MÜDAHALE ETMEDİ"

"Canan Kaftancıoğlu durup durduğu yerde 'Şov yapıyorsun' deyince ben de 25 tweeti yazdım. Ve bu meselenin ne yazık ki sadece Maltepe'de olmadığını, Sultangazi'de, Ümraniye'de yaşandığını, başka yerlerde bununla ilgili duyumlar geldiğini ve Canan Kaftancıoğlu'nun bunları bilmesine rağmen müdahale etmediğini yazdım. Ve görev suçu işlediğini yazdım. Kemal Kılıçdaroğlu'na rica ediyorum bir partilisi olarak onu göreve davet ediyorum."