Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı. Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, sünnet olan o dua üzerinden dini değerlerimizi aşağılayıp dalga geçti. Skandal sözlere tepki yağdı. Programdaki "Diyanet, yağmur duasını fazla mı kaçırdı?" alt yazısı da büyük tepki çekti. İşte FETÖ tetikçisi Tele 1 ekranlarındaki tepki çeken o anlar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son üç aylık kuraklık durumu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden haritalar yayınlandı. Yayınlanan haritalara göre, Türkiye'nin önemli bir bölümünün yağış almadığı ve şiddetli kuraklık yaşandığı görüldü.

Yaşanan kuraklık nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığınca, Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı.



Hutbede, "Son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, Cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum" denildi.

DUA İLE DALGA GEÇTİLER

Ancak dinimizde sünnet olan yağmur duası ile Tele 1 televizyonunda yayınlanan programda dalga geçildi.

Cüneyt Akman'ın yönettiği Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in konuk olduğu programda diyanetin "su tasarrufu çağrısı ve yağmur duası" eleştirildi, dinimizi hedef alan skandal ifadeler kullanıldı. Özdil, "Dua en çok burada tuttu çünkü 3 gündür burada yağmur vardı" ifadelerini kullanarak dalga geçti.

Cüneyt Akman ise "Acaba diyorum aldılar da sonra mı böyle oldu hazır sağanak gelecek bu arada bir yağmur duasına mı çıksak dediler" dedi.

Programdaki "Diyanet, yağmur duasını fazla mı kaçırdı?" alt yazısı da büyük tepki çekti. Sarfedilen sözler ve kullanılan alt yazılar, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir şekilde eleştirildi.