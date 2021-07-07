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CHP yandaşı kanalda aynı kişi hem Suriyeli hem Türk vatandaşı olarak konuştu!

CHP yandaşı kanalda aynı kişi hem Suriyeli hem Türk vatandaşı olarak konuştu!
07.07.2021 13:14 - Son Güncelleme: 07.07.2021 13:15
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CHP tayfasının tezgahlayıp dolaşıma soktuğu yalanlara bir yenisi daha eklendi. Halkın Sesi TV isimli YouTube kanalının, sokak röportajında bir kişiyi hem Suriyeli hem de Türk vatandaşı olarak konuşturduğu provokasyon, sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu. Halkı kışkırtmaya yönelik provokatif video, aradan 2 yıl geçmesine rağmen bazı sosyal medya hesapları tarafından "Suriyeli sığınmacı 'bize para geliyor, Arapça tabela istiyoruz' dedi" şeklinde paylaşarak algı operasyonu yapılmaya çalışıldı.


Sosyal medyada dolaşıma sokulan yalanlara ve algı operasyonlarına bir yenisi eklendi.

YouTube kanalı Halkın Sesi TV'nin, sokak röportajında bir kişiyi hem Suriyeli hem de Türk vatandaşı olarak konuşturduğu ve tepki çekmesi amacıyla sözler söylettirdiği 2019 tarihli videosu, sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.


ÖNCE SURİYELİ SONRA TÜRK OLARAK KONUŞUYOR
O videoda, önce kendisini Suriyeli olarak tanıtan genç, "Bize para geliyor, ev geliyor. Nargilemiz var. Daha çok maaş istiyoruz. Arapça tabela istiyoruz" gibi cümlelerle demeç veriyor.


Daha sonra ise aynı kişi bu sefer kendini Türk vatandaşı olarak tanıtıp "Kendi ülkemizde ikinci vatandaş konumuna geldik. Ben üniversiteye her ay para verirken, yanımdaki Suriyeli, tam burslu olarak bedava okuyor" ifadelerini kullanıyor.


İKİ YIL SONRA YENİDEN PAYLAŞTILAR
Halkı kışkırtmaya yönelik provokatif video, aradan 2 yıl geçmesine rağmen bazı sosyal medya hesapları tarafından "Suriyeli sığınmacı 'bize para geliyor, Arapça tabela istiyoruz' dedi" şeklinde paylaşarak algı operasyonu yapılmaya çalışıldı.

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