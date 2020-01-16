CHP ve HDP'de işçilere verilen sözler tutulmadı! Binlerce işçi kapının önüne kondu 16.01.2020 10:25

Seçimlerden önce "Hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağız" diyen HDP ve CHP'li adaylar, seçimi kazanıp başkan oldukları andan itibaren binlerce işçiyi kapının önüne koydu. AK Parti’den CHP ve HDP’ye geçen belediyelerde işten çıkarmaların sayısı 6 bin 327’ye ulaştı. Hak-İş’e bağlı 29 bin 272 işçi sendikalarından zorla istifa ettirildi.