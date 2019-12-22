CHP Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı 22.12.2019 23:39

Son dakika haberine göre Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı. Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri’ iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edeceğini açıklamıştı. Disiplin kurulunun gelecek hafta toplanarak Aygün’ü partiden ihraç etmesi bekleniyor.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, eski milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden "kesin çıkarma" istemiyle disiplin soruşturması açtıklarını bildirdi.

Güvener, CHP Parti Okulunda yaptığı açıklamada, parti üyesi Sinan Aygün'ün, inşaatlarıyla ilgili kamuoyunda spekülasyonlara neden olan açıklamalarına ilişkin olarak CHP İl Yönetim Kurulunun toplandığını belirtti.

Güvener, şöyle devam etti:

"İnşaatlarıyla ilgili mahkeme kararlarını kendi mecrasından çıkararak kamuoyunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve bazı belediye meclis üyelerimizin tartışılmasına, rencide edilmesine sebebiyet verdiği, ayrıca bir televizyon kanalına bağlanarak Sayın Genel Başkanımız ile Ankara Milletvekilimiz Bülent Kuşoğlu hakkında yaptığı rencide edici açıklamaları, partimizin kurumsal kimliğini de zedeleyici tavırları nedeniyle Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açılmasına açılmasına karar vermiştir."

Disiplin soruşturmasına ilişkin süreci Ankara İl Yönetim Kurulunun yürüteceğini ifade eden Güvener, "Sinan Aygün'den partiye karşı işlediği suçlarla ilgili yazılı açıklamasını isteyeceğiz. Bir hafta içinde bu açıklamayı yapmadığı takdirde yapmış sayılacak. Disiplin Kurulu, bu aşamadan sonra dosyayı inceleyerek karara bağlayacak." bilgisini paylaştı.

AYGÜN'ÜN KIZ KARDEŞİ HAKKINDA DA DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILMASI KARARI

Rıfat Güvener, ayrıca Sinan Aygün'ün kız kardeşi CHP Çankaya ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Sibel Aygün hakkında da kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açılmasına karar verildiğini kaydetti.

GERÇEKLERİ CANLI YAYINDA ANLATTI, CHP SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Aygün, katıldığı bir televizyon programında yaşadıklarını satır satır anlatmış, elinde belgeler ve kayıtlar olduğunu söylemişti. Bir süre olaylara sessiz kalan CHP, iddiaları cevaplamak yerine, açıklamayı yapan ismi hedef aldı.

Ancak Aygün'ün iddiaları yenilir yutulur cinsten değildi. Mansur Yavaş'ın CHP'den adaylığı konusunda FETÖ'nün devreye girdiğini, kendisinden istenen rüşvet ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, fakat hiç bir şekilde dönüş olmadığını anlattı.