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CHP neden orduyu ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı? Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'ten A Haber'de çarpıcı açıklamalar

CHP neden orduyu ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı? Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'ten A Haber'de çarpıcı açıklamalar
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CHP terör örgütlerine karşı destan yazan Türk ordusunu hedef aldı. TSK için ‘satılmış’ diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’a arka çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan’a hakaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun skandal sözlerini değerlendiren Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.


CHP terör örgütlerine karşı destan yazan Türk ordusunu hedef aldı. TSK için 'satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a arka çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'a hakaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerini değerlendiren Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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