Haberler Video Haber Videoları CHP - İYİ Parti ittifakı Menemen'de çatladı! Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından yapılan seçimde Millet ittifakı fire verdi

CHP - İYİ Parti ittifakı Menemen'de çatladı! Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından yapılan seçimde Millet ittifakı fire verdi

CHP - İYİ Parti ittifakı Menemen'de çatladı! Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından yapılan seçimde Millet ittifakı fire verdi
02.12.2020 00:44
Ana Sayfa 02:29
CHP neden orduyu ve Başkan...
Ana Sayfa 01:06
Masterchef Ebru hakkındaki bu...
Ana Sayfa 00:34
Uyuşturucuyla yakalanmıştı......
Ana Sayfa 00:44
İstanbul Valisi açıkladı! İşte...
Ana Sayfa 06:05
Kamerayı görünce indirip poz...
Ana Sayfa 01:32
Kan gölüne çevirdiler!
Ana Sayfa 00:42
Açık öğretim ortaokulu ve...
Ana Sayfa 10:32
Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ana Sayfa 00:38
6 araç birbirine girdi!...
Ana Sayfa 37:42
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Ana Sayfa 00:45
Tülin Yazkan bildiğiniz gibi...
Ana Sayfa 02:02
Kaybettiği cüzdanı bulunan...

Menemen Belediyesi’ne yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerine Belediye Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. 15 CHP ve 3 İYİ Parti Meclis üyesinin bulunduğu Millet İttifakı seçimde fire verdi ve 3 Meclis üyesi CHP'li üye Deniz Karakurt’a oy vermedi. 4. tur oylamada eşitlik bozulmayınca kura seçimine gidildi ve CHP'li üye Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, kuranın yeniden tekrarlanması için itirazda bulunacağı açıkladı.


Menemen Belediyesi'ne yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerine Belediye Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. 15 CHP ve 3 İYİ Parti Meclis üyesinin bulunduğu Millet İttifakı seçimde fire verdi ve 3 Meclis üyesi CHP'li üye Deniz Karakurt'a oy vermedi. 4. tur oylamada eşitlik bozulmayınca kura seçimine gidildi ve CHP'li üye Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, kuranın yeniden tekrarlanması için itirazda bulunacağı açıkladı.
Haber Videoları