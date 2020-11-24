CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kürsüden yaptığı açıklamalarda öğretmenlere karşı ayrımcı, ötekileştirici ve kutuplaştırıcı bir üslup kullandı. Kılıçdaroğlu; ''Hala bu hükümetin peşinden giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem" diyerek Öğretmenler Günü'nde kendisi gibi düşünmeyen öğretmenlere kin kustu...

24 Kasım Öğretmen Günü'nde taraflı tarafsız herkes öğretmenlere tebrik mesajları paylaşırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakaret etmeyi tercih etti.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında öğretmenleri iktidarı destekleyen ve desteklemeyen diye ayırarak iktidar tarafını tutan öğretmenlere hakaretler savurdu.

''İKTİDARIN PEŞİNDEN GİDENE ÖĞRETMEN DEMEM''

Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem.''