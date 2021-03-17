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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi takip ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi takip ediyor
17.03.2021 01:46
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Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği yerleri kaybetmemek adına bu bölgeleri ziyaret ettiğini belirtti.


CHP, ve 'yi yakından takip eden Yazarı , ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP ve 'na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

CHP VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

CHP'nin ittifak modeliyle büyükşehirleri aldığını söyleyen Övür, CHP belediyelerinin tel tel döküldüğünü ifade etti. CHP'li belediyelerin işçi çıkarmama konusunda söz vermesine rağmen 12 bin işçinin işinden kovulduğunu söyleyen Övür, bu kontenjanın ittifak arasında bölüştürüldüğünü ifade etti.

İTTİFAK YAMALI BOHÇAYA DÖNDÜ

Kılıçdaroğlu'nun tek başına iktidar olma iddiası olmadığını belirten Övür ittifakın yamalı bohçaya döndüğünü ifade etti. Övür CHP'nin bir türlü seçimlerde yüzde 20-25 bandını aşamadığını da sözlerine ekledi.

KILIÇDAROĞLU İNCE'Yİ TAKİP EDİYOR

Övür ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 'nin ziyaret ettiği yerleri kaybetmekten korktuğu için bu şehirleri ziyaret ettiğini ifade etti.

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