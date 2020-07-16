CHP bu kez baro düzenlemesini AYM'ye götürdü

16.07.2020 14:14

CHP, çoklu baronun kurulmasının önünü açan ve Meclis'te geçtiğimiz günlerde görüşülerek yasalaşan Avukatlık Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Biz bu 21 maddesinin iptalini talep ettik. İçtüzük ihlali nedeniyle teklifin tümünün iptalini istedik" ifadelerini kullandı.

Meclis'te uzun süre AK Parti-MHP ile CHP-HDP-İYİ Parti arasında tartışmalara neden olan baroların yapısıyla ilgili kanun, Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte CHP, Anayasa Mahkemesine itiraz sürecini başlatacağını duyurmuştu.

CHP'DEN İPTAL BAŞVURUSU GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Baro Yasası" olarak bilinen avukatlık yasası ve bazı kanunlarda değişiklik yapan yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yasanın iptali için AYM'ye başvurdu.