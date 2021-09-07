CHP Barzani ile ne görüştü? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber’de değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetin, iki gün önce Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelmesi siyasi gündemdeki yerini halen koruyor. İktidar için devamlı tekrarlayarak "Barzani'nin ayağına gidildi" diye algı yapan CHP yönetiminin Barzani'nin ayağına gitmesini değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Dersim asıllı bir Kürt olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu'nun tutarsız siyasi hamlelerini eleştirdi.

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