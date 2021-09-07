Haberler Haber Videoları CHP Barzani ile ne görüştü? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber’de değerlendirdi

CHP Barzani ile ne görüştü? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber’de değerlendirdi

CHP Barzani ile ne görüştü? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber’de değerlendirdi
07.09.2021 13:46
Ana Sayfa 04:00
Palu ailesi davasında karar...
Ana Sayfa 06:08
Ölümle burun buruna! 400 bin...
Ana Sayfa 10:35
PCR testi ücretli olacak mı?
Ana Sayfa 00:29
Kardeşlerim 19. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:11
Magandalardan genç kızlara...
Ana Sayfa 00:53
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:41
Hande Erçel tatil...
Ana Sayfa 01:52
Gram altın ne kadar, çeyrek...
Ana Sayfa 02:22
Kabine bugün toplanıyor!
Ana Sayfa 00:33
Tanju Özcan Yüksek Disiplin...
Ana Sayfa 01:42
Taksim Metrosu'nda intihar...
Ana Sayfa 00:36
CHP yandaşı Can Ataklı'dan...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetin, iki gün önce Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelmesi siyasi gündemdeki yerini halen koruyor. İktidar için devamlı tekrarlayarak "Barzani'nin ayağına gidildi" diye algı yapan CHP yönetiminin Barzani'nin ayağına gitmesini değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Dersim asıllı bir Kürt olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu'nun tutarsız siyasi hamlelerini eleştirdi.


HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
Haber Videoları
SON DAKİKA