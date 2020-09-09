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Çeçen asıllı Rus boksör Artur Beterbiev ringe 'Erdoğan Dombrası'yla çıktı

Çeçen asıllı Rus boksör Artur Beterbiev ringe 'Erdoğan Dombrası'yla çıktı
09.09.2020 20:20

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir boks maçında Çeçen asıllı Rus boksör Artur Beterbiev maça Başkan Erdoğan'ın AK 2014'te seçim müziği olarak kullandığ dombra şarkısıyla çıktı. Üzerine de Beşiktaş tişörtü giyen Beterbiev'in O anlarI sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir boks maçında Çeçen asıllı Rus boksör Artur Beterbiev maça Başkan Erdoğan'ın AK 2014'te seçim müziği olarak kullandığ dombra şarkısıyla çıktı. Üzerine de Beşiktaş tişörtü giyen Beterbiev'in O anlarI sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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