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Çatalca’da başörtülü kadına çirkin saldırı!

30.11.2019 00:57

AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz’a hakaret edildi ve başörtüsü çıkarılmaya çalışıldı. Dürdane Özselgin (63) adlı kişinin, AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz’a (50) hakarette bulunduğu ve Nurşen Yavuz’un başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı öğrenildi. Çatalca Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmada halkı kin ve nefrete tahrik ve hakaret suçu gerekçesiyle gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen Dürdane Özselgin’in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Olayla ilgili gelişmeleri Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran A Haber'de anlattı.


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