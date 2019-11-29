Artvin'deki Sebzeciler Köyü'nde, yamaçtan kopan dev kayalar, baraj göletine düştü. Köyde paniğe neden olan heyelan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Artvin'de korkutan heyelan! O anlar kamerada29.11.2019 22:05
- Artvin'de korkutan heyelan! O anlar kamerada
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