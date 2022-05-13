Canan Kaftancıoğlu kararının perde arkasında ne var? Kirli geçmiş: Teröre destek, devleti aşağılama, hakaretler...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

4 YIL 11 AY 20 GÜNLÜK HAPİS CEZASINA ONAMA

Daire, Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

MUHALEFET İŞİNE GELDİĞİ GİBİ YORUMLUYOR

AK Parti Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz A Haber canlı yayında söz konusu kararı yorumladı: Herkes bu kararı işine geldiği gibi yorumluyor. Popilist bir açıyla bakıyor. Bağımsız yargı böyle bir karar almış. Kılıçdaroğlu işine gelince yargı bağımsız değil işine gelmeyince hakim ve savcıları tehdit eder. Muhalefet Başkan Erdoğan'ı hedef alarak bağımsız yargıyı saptırmaya çalışıyor. Bu dava 3 yıldır işleniyordu." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milli ve manevi değerlere düşman tutumuyla halkın tepkisini çekiyordu.

Daha önce devlete katil deyip polise hakaret eden, Türk milletinin kutsalını ayaklar altına alan, teröre ve teröriste açıktan destek verip provokatif eylemlerde başı çeken Kaftancıoğlu, sosyal medyada gündem oldu.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun temsilcisi olduğu partinin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Atatürk" diyemeyişi ve başta Gezi ihaneti olmak üzere her türlü provokatif eylemlerde baş göstermesi birçok kişinin malumu.



Takvim.com.tr Kanas Canan lakaplı, DHKP-C sempatizanı Canan Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişini bir kez daha deşifre etti;







SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINA DESTEK VERDİ

Tarih ve arşivler tarafından yalanlanan sözde 'Ermeni Soykırımı'nı savunan tweet attı.







Devlete alçakça "katil değil, seri katil" yakıştırması yaptı.

"İnandığınız Allah topunuzun belasını versin" diyerek toplumun manevi değerlerini ayaklar altına aldı.





KOBANİ PROVOKASYONU VE GEZİ PARKI...

Kobani olaylarında provokatif tweet atarak sokak çağrısı yaptı.





Gezi Parkı ihanetinde, eylemci görünümlü militanların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yazdığı hakaret dolu duvar yazısını paylaştı.





Gezi ihanetinden yapılan paylaşımlar





15 TEMMUZ'DA VATANDAŞLARA HAKARET

15 Temmuz gecesi, vatan mücadelesi için sokaklara dökülen vatandaşlara "İnandığınız Allah sizin belanızı versin" diyerek alçakça hakaret etti.







AZİZ ŞEHİTLER İLE İLGİLİ ÇİRKİN PAYLAŞIM

Vatanı için şehadet şerbeti içen Aziz şehitler hakkında skandal bir paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı, "Vatanı yüzünden ölenlere, vatanı için öldü muamelesi yapıp kimi kandırıyorsunuz? Ne şehidi vatanı yüzünden katledilen insanlar onlar" ifadelerini kullandı.





PKK'LI CANSIZ'A AÇIK DESTEK

Canan Kaftancıoğlu PKK'nın kurucusu terörist Sakine Cansız'a destek verdi.







CHP'nin o dönem PKK'nın siyasi kolu olan BDP ile aynı yola girmesini savundu.





PKK PROPAGANDASI

Kaftancıoğlu terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı BAKUR belgeselini destekledi.







BAKUR'da yer alan ve bölücü hainler tarafından hazırlanan sözde Kürdistan haritası ve bebek katili Apo'ya 'çok yaşa' sloganları







PKK'nın sözde liderlerinin BAKUR'daki açıklamaları





DOMUZ ETİ YEDİ, TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden domuz eti yediğine dair bir görsel paylaşıp adeta Müslüman mahallesinde salyangoz satma çabasına girişen Kaftancıoğlu ailesi, "7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı" ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU'NA HAPİS İSTEMİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a ait ikametgah olarak kullanılan evinin fotoğrafının çekilmesi talimatını vermişti. Kaftancıoğlu'nun Altun'un evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak yaptığı paylaşımlar ters tepti. Kaftancıoğlu hakkında 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.