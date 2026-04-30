Caddeye beton pompası düştü: Seyir halindeki araç kıl payı kurtuldu

Battalgazi ilçesinde inşaat çalışması sırasında kontrolden çıkan dev beton pompası caddeye düştü. O sırada yoldan geçen bir otomobilin hemen önüne devrilen dev iş makinesi facianın eşiğinden dönülmesine neden oldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde öğleden sonra hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Göztepe Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında çalışma yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle dev beton pompası kontrolden çıktı. Büyük bir gürültüyle sokağa doğru yalpalayan iş makinesi, yolun ortasına devrildi.

Sürücü büyük şok yaşadı

Olayın yaşandığı esnada caddeden geçmekte olan bir otomobil, dev beton pompasının hemen önüne düşmesiyle adeta ölümden döndü. Aracın ön kısmında maddi hasar meydana gelirken, saniyelerle hayata tutunan sürücü uzun süre kazanın etkisinden çıkamadı. Olay yerine gelen sürücünün yakınları ve çevredeki vatandaşlar, şoka giren sürücüyü sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.

