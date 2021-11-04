Haberler Haber Videoları Çanakkale’de yoğun sis: Göz gözü görmüyor! Feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de yoğun sis: Göz gözü görmüyor! Feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de yoğun sis: Göz gözü görmüyor! Feribot seferleri iptal edildi
04.11.2021 19:37
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Çanakkale’de akşam saatlerinde çöken yoğun sis tabakası nedeniyle hem deniz hem de kara trafiğinde zor anlar yaşandı. Öte yandan, kara yolundaki diğer taşıt sürücüleri de yoğun sis tabakası nedeniyle zor anlar yaşadı.

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Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.



SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI


Öte yandan, kara yolundaki diğer taşıt sürücüleri de yoğun sis tabakası nedeniyle zor anlar yaşadı.


GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI
Ayrıca, Çanakkale boğazı ve adalar hattında insan ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.'de iki yaka arasındaki feribot seferlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; "Gelibolu-Lapseki hattı ile Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarımızda, yoğun sis nedeniyle seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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