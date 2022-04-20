Bursa'da yapılan terör saldırısının perde arkasında ne var? Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında saldırının şifrelerini anlattı

İşte Abdullah Ağar'ın o sözleri

Şimdi öncelikle geçmiş olsun bir şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Şimdi tabi bir savaş var kuzeyimizde. Öte tarafıyla Türkiye'nin geleceğinin dizayn edilmesiyle ilgili bir takım hamlelerle karşı karşıya kalıyoruz. Geçmişten çıkartacak çok ders var. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi öncesi bir terör kuşağına girmiştik. O dönemde çok yoğun bir şekilde YPG/PKK'nın hendek terörü diye tanımladığımız isyan girişimiyle karşılaşmıştık. 15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde ve sonrasın hem YPG/PKK ile işbirliği yapan yasadışı silahlı sol Halkların Birleşik Devrimi hareketi, hem DEAŞ başta olmak üzere bütün radikaller terör eyleminin altına imza atmışlardı.

PKK/YPG VE TÜREVİ YAPILAR

Şimdi bugün ne oldu? Hemen bir gün öncesine bakalım izninizle. Kocaeli'nde 3 tane adam yakalandı. Bunlara söylenmiş ki, çekeceğin her video için 1500 dolar. Yakacağınız her halk otobüsü için 5 bin dolar vereceğiz. Bu da işin başka bir tarafına işaret ediyor. Bu tür eylemleri Suriye'de çok görüyoruz. Kendisinden olmayan ama parayla satın aldığı bir takım kişiler Suriye'de de çok terör eylemi yapıyor. Özellikle Türkiye'nin etki üretmiş olduğu harekat alanında. Bir cümle daha kuracağım. Dün Duran Kalkan'ın bir açıklaması var. Pençe Harekatı ile ilgili. "Eğer operasyonlar durmazsa, terör eylemlerini Türkiye'nin şehirlerine yayacağız" diye bir tehditte bulunuyor. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman bu eylemin, Kocaeli ile coğrafi anlamda yakınlığı öncesinde böyle olaylar yaşanmış olması PKK/YPG veya türevi yapıları işaret ediyor.

TUZAĞA DÜŞMEMELİYİZ

Ama tabi adli bir olay. Mutlaka devletimiz gerçek failleri bulmak için büyük bir çaba içerisindeler. İlk gözüken eylem tipi, ortaya çıkan günce, Duran Kalkan'ın yapmış olduğu tehdit bize bu işin YPG/PKK ya da türevi olan bir takım yapıların bu işi yapmış olduğunu söylüyor.

PKK her zaman Türkiye içerisinde bir eylem yapmak ister. Şu tuzağa düşmememiz gerekiyor. Türkiye'de abluka harekatları yapılıyor. Son derece önemli. Sayı 200'ün altına düşmüş durumda. Bir diğer tarafıyla da bölge jeopolitiğini ilgilendiren Zap alanına Pençe-Kilit Harekatı yapılıyor. Bu yapılan bireysel eylemlerin PKK'nın çok üstün bir kabiliyeti Türkiye'de yaşıyormuş gibi böyle bir tuzağa düşmemeliyiz. Yani bakın son derece iyi bir noktaya geldi terörle mücadele açısında iş. Pençe-Kilit boş olan alanları kapatıyoruz tamamen. Yani bir güvenlik kuşağı oluşuyor.

TAKTİKSEL BİR HAREKAT ETKİSİ YARATMAK İSTİYORLAR

Örgütün terörist sayısı 200'ün altına düştü. Yeni adamlar koyamıyor. Binlerce operasyon planlanmış durumda. Terör halkın gündeminden çıkmış. Çok iyi bir noktaya gelmişsiniz ve daha ileri bir hamle yapacakken, tam bu noktada bu işten rahatsız olanlar hemen Türkiye içerisinde ortaya koydukları etki taktiksel olan ama zihinlerimize ortaya koyacağı sızma ile psikolojik açıdan stratejik bir etki yapan eylemlerin peşine düşüyorlar. Yani toplumu gerici istikrarsızlaştırma karekteri taşıyan yani psikolojik harekat etkisi yaratmaya çalışıyorlar. Bizi istedikleri gibi yönetmek isteği gibi bir eğilim var.