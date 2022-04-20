RAMAZAN İMSAKİYE
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PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah tehdit: Operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah tehdit: Operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız
20.04.2022 12:56 - Son Güncelleme: 20.04.2022 12:59

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Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK'ın sözde yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı. Terörist Kalkan operasyonların devam etmesi halinde savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacaklarını söyledi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu sonrası PKK terör örgütü sözde lider kadrosundan elebaşı Duran Kalkan dün örgütün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Duran Kalkan, "geçen yıldan ders ve tecrübe çıkararak" çatışmayı "metropollere" yayma tehdidinde bulundu.

'TÜRKİYE'DE OLACAK BU SAVAŞ'
Kalkan, konuşmasının devamında "Düşman bizi bazı alanlarda kuşatıp sınırlandırıp böyle mevzi savaşına çekmeye çalışıyor. Biz ise savaşı yayacağız. Bakur'da olacak, Türkiye'de olacak bu savaş, metropollerde çok daha etkili bir savaş durumu gelişecek. Kentlerde gelişecek, ovada gelişecek, dağda gelişecek. Yani buna göre hazırlıklar yapılmıştır" diye konuştu.

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