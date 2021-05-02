RAMAZAN İMSAKİYE
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Bursa'da polise boş kağıdı izin belgesi olarak gösterdiler, cezayı yediler

Bursa'da polise boş kağıdı izin belgesi olarak gösterdiler, cezayı yediler
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Tam kapanmanın 3. gününde tuhaf olay. Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine boş kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 Suriye uyruklu şahsa cezai işlem uygulandı.


İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi girişinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle denetim yaptı.

Yapılan denetimde polis ekipleri şüphelendikleri 16 AJD 624 plakalı otomobili durdurdular.

Sürücü A.B.(25), elindeki yazısız beyaz bir kağıdı uzaktan gösterdi.

Polis ekipleri, kağıda yakından bakınca gerçek ortaya çıktı. Polise boş bir kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 Suriye uyruklu şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı.

Ceza uygulandığı sırada 2 şahıs, görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdiler.

Şahıslar evlerine yönlendirildiler.

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