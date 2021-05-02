RAMAZAN İMSAKİYE
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için Hakkari'de tören düzenlendi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için Hakkari'de tören düzenlendi
02.05.2021 08:56
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Irak'ta devam eden Pençe-Şimşeh Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için Hakkari'de tören düzenlendi. Şehit törenin ardından memleketine uğurlandı.


Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için Hakkari'de tören gerçekleştirildi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak düzenlenen törende, şehit Asan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Tören mangası tarafından ambulansa konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Asan'ın naaşı, buradan memleketi Kütahya'ya uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ersalı, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile güvenlik güçleri katıldı.

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