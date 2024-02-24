Bursa'da nokta operasyon! 3 ayrı suç örgütü çökertildi!

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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024, 08:35 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024, 08:35

Bursa'da nokta operasyon! Elebaşılığını Bülent Çetkin, Osman Deliçay, Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-46” operasyonlarında; Elebaşılığını Bülent Çetkin’in yaptığı Organize Suç Örgütü, Elebaşılığını Osman Deliçay’ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve Elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş’in(Yurtdışı firar) yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-46" operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona dair detayları paylaştı

Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46" operasyonlarında;
❗️Elebaşılığını Bülent Çetkin'in yaptığı Organize Suç Örgütü,
❗️Elebaşılığını Osman Deliçay'ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve
❗️Elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş'in(Yurtdışı firar) yaptığı 3️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️

Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize Suç Örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Organize Suç Örgütlerinin;
📌Resmi yollardan işletmelere ortak oldukları, ilerleyen süreçte işletmenin diğer ortaklarını tehdit ederek işletmeden el çektirdikleri,
📌Sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan şahıslar hakkında karar verdikleri ve bunun karşılığında para talep ettikleri,
📌Şahıslar arasındaki alacak verecek meselesine taraf olarak, şiddet ve cebir yolu ile alacakları temin ettikleri,
📌Silah ile kasten yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri ve
📌Şahıslardan tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu;
📌1️⃣5️⃣ adet ruhsatsız tabanca,
📌2️⃣ adet otomatik tüfek ve
📌1️⃣ adet suikast kalem tabanca ile
📌Çok sayıda çelik yeleğe el konuldu.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizlerle🇹🇷

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