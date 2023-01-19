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Bursa'da görülen bulut sosyal medyayı salladı! Gören telefona sarıldı | Mercek bulutu nedir? Mercek bulutu neden oluşur?

Bursa'da görülen bulut sosyal medyayı salladı! Gören telefona sarıldı | Mercek bulutu nedir? Mercek bulutu neden oluşur?
19.01.2023 10:03 - Son Güncelleme: 19.01.2023 10:37

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Son dakika haberi | 18 Ocak 2023 Bursa'da oluşan bulut sosyal medyayı salladı. Bursa'nın birçok ilçesinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan tuhaf bulut görenleri şaşkına çevirdi. Özellikle Gemlik, Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde yaşayan vatandaşlar gözlerine inanamazken, sosyal medyada bulutun gizemli görünümü ile ilgili birçok paylaşım yapıldı. Peki; Mercek bulutu nedir? Mercek bulutu neden oluşur? İşte Bursa'da görüntülenen mercek bulutu videosu...

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Bursa semalarında sabah saatlerinde mercek bulutu görüldü. Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

MERCEK BULUTU NEDİR, NEDEN VE NASIL OLUŞUR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde mercek bulutu hakkında şunlardan bahsedilmiştir;

"Mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir.

Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır."

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