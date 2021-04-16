RAMAZAN İMSAKİYE
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Bursa'da kontrolden çıkan yolcu midibüsü direğe çarptı yan yattı

Bursa'da kontrolden çıkan yolcu midibüsü direğe çarptı yan yattı
16.04.2021 14:25
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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu midibüsü yol kenarındaki direğe çarparak yan yattı. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü dahil 5 kişi yaralandı.


Bursa'da, kontrolden çıkarak, direğe çarpıp, yan yatan yolcu midibüsünde sürücü dahil 5 kişi, yaralandı. Kaza, dün Nilüfer ilçesinde, Bursa-İzmir yolunun Uludağ Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Hürriyet Mahallesi-Uludağ Üniversitesi hattındaki 16 M 10038 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıkıp, direğe çarparak, yan yattı. Kazada sürücü ve 4 yolcu, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüs, kaza sonrası çekiciyle yoldan kaldırıldı.
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