RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 ayda değişen düşüncelerine tepki: Patates soğan bile bu kadar hızlı çürümüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 ayda değişen düşüncelerine tepki: Patates soğan bile bu kadar hızlı çürümüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 ayda değişen düşüncelerine tepki: Patates soğan bile bu kadar hızlı çürümüyor
16.04.2021 14:21
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Şubat 2021 tarihinde "Sen soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın, fakir fukaraya dağıttın diye karşı mı çıktık?”, 2 Mart 2021 tarihinde "Bari hiç değilse patates üreticilerinin sorunlarına eğilsinler. Ben eğileceklerini sanmıyorum", 13 Nisan 2021 tarihinde "Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi, patates dağıtıyor şimdi. Şu akla ve mantığa bakın" ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise o anların videosunu paylaştı "Patates, soğan bile bu kadar kısa sürede çürümüyor..." dedi.


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