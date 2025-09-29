PODCAST CANLI YAYIN

Bursa’da aydınlatma direğine çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı

Bursa’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken, sürücü ehliyetine el konulacağı endişesiyle olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan 06 CUT 632 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yol ortasına devrilirken, araçtan çıkan sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, aracın yanına gelen sürücünün babası, telefonla ulaştığı oğlunu olay yerine dönmeye ikna edemedi. Sürücünün ehliyetine el konulacağı endişesiyle kaçtığı öğrenilirken, hasar gören araç çekici ile kaldırıldı. Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

