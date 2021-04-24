RAMAZAN İMSAKİYE
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Bursa İnegöl'de bisiklet hırsızlığı saniye saniye kamerada

Bursa İnegöl'de bisiklet hırsızlığı saniye saniye kamerada
24.04.2021 08:59
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden bisikleti çalarak kayıplara karıştı.


Hırsızlık olayı Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen şüpheli, bir süre park halindeki bisikleti gözlemledi. Şahıs çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden bisikleti çalarak kayıplara karıştı.
Hırsızlığın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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