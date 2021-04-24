RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA! ABD Dışişleri 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyacaklarını duyurdu

SON DAKİKA! ABD Dışişleri 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyacaklarını duyurdu
24.04.2021 01:26
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Gelen son dakika haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyacaklarını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" ifadesini kullanıp kullanmayacağı yarın netlik kazanacak.


Son dakika haberi... olaylarını olarak tanıyacaklarını açıkladı.

'den sözde "Ermeni soykırımı" iddialarına ilişkin skandal bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, düzenlediği basın toplantısında Washington'un 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını açıklayacaklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Düzenlediği basın toplantısında sözde 1915 olaylarına ilişkin açıklama yapan Porter, Washington'un 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıdığını açıklayacağını söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında detay vermeden açıklama yapan Sözcü Porter, "Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili olarak, yarın bir açıklama bekleyebilirsiniz" dedi.

BIDEN SÖZDE "SOYKIRIM" OLARAK TANIMLAMIŞTI

ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz yıl başkan adayı iken yaptığı 1915 olaylarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada yapmıştı.

açıklamasında, olayları sözde 'soykırım' olarak tanımlamış ve başkan seçilmesi halinde bu yöndeki bir Kongre tasarısına destek vereceğini ifade etmişti.

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