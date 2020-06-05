Haberler Video Haber Videoları Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? Hangi parti ne kadar oy alır? Genar'ın son kamuoyu araştırması A Haber'de...

Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? Hangi parti ne kadar oy alır? Genar'ın son kamuoyu araştırması A Haber'de...

Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? Hangi parti ne kadar oy alır? Genar'ın son kamuoyu araştırması A Haber'de...
05.06.2020 01:24

Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, son kamuoyu araştırmasının detaylarını A Haber’de açıkladı. Ankete katılanlara yöneltilen ‘’Bugün bir Milletvekili Genel Seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’’ sorusuna, katılımcıların yüzde 45,4’ü AK Parti, yüzde 9,8’i MHP derken yüzde 23,5 CHP, yüzde 10,3 HDP, yüzde 8,3 İYİ Parti yanıtını verdi. İşte Genar Araştırma Şirketi'nin son kamuoyu araştırmasının merak edilen detayları...


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