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Bolu’da ambulans ile ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı
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Bolu’da ambulans ile ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 00:29 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 00:29

Bolu'nun Mengen ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ambulans ile ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Bolu'nun Mengen ilçesinde D-750 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Ankara'ya hasta sevk ettiği öğrenilen Halil K. idaresindeki 74 ABH 050 plakalı ambulans, trafik ışıklarında Ali Osman K. yönetimindeki 14 KE 335 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ali Osman K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ali Osman K. itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa kaldırıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza yapan ambulansın içinde bulunan hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye gönderildi. Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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