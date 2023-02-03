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Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkiinde zincirleme kaza!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkiinde zincirleme kaza!
03.02.2023 09:22 - Son Güncelleme: 03.02.2023 09:38

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BOLU KAZA HABERİ... Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 3 otomobil, 2 TIR ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonucu İstanbul yönüne ulaşım durdu. İşte kaza yerinden gelen ilk görüntüler...

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BOLU KAZA HABERİ... Bolu'da kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu'nda 3 otomobil, 2 TIR ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan bir TIR, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yolu kapattı. Daha sonra arkasından gelen 3 otomobil, 1 TIR ve 1 yolcu otobüsü de kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışının devam ettiği otoyolun İstanbul yönü kaza sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları devam ediyor.

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